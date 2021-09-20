Госстат: ВВП Украины во втором квартале этого года вырос на 5,7%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

Номинальный ВВП за указанный период составил 1 трлн 169,4 млрд гривен, а из расчета на одного человека — 28 189 гривен.

По сравнению с первым кварталом этого года ВВП снизился на 0,7%, что чуть лучше предварительной оценки спада в 0,8%. На это частично повлиял сезонный фактор.

Отмечается, что экономика страны возобновила рост после пяти подряд кварталов падения, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года. Тогда на падение повлиял локдаун из-за пандемии — ВВП обвалился на 11,2%. В целом за 2020 год экономика Украины упала на 4,0% после четырех лет роста.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.