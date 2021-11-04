Евробанк развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики (ВВП) Украины в 2021 и 2022 году на уровне 3,5%.
Прогноз обнародовали на сайте банка.
Росту экономики в текущем году будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков для роста ВВП остается медленное продвижение реформ и медленная вакцинация населения.
В прогнозе указано, что во втором квартале этого года рост экономики составил 5,7%. На это повлияли частное потребление, инвестиции и укрепление курса гривны.
«Инфляция возросла в 2021 году и достигла 11% в сентябре на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. В этой связи Национальный банк Украины был вынужден усиливать монетарную политику и в текущем году повышал учетную ставку уже четыре раза, в результате чего она увеличилась с 6% в начале года до 8,5% в сентябре», — добавили в ЕБРР.
Спад инфляции до 5% прогнозируется в конце 2022 года.
- Европейский банк реконструкции и развития — международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ и активной интеграции экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
- В октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году. Там считают, что рост ВВП составит не 4%, а 3,5%.