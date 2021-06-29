ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Об этом говорится в региональном экономическом обзоре ЕБРР за июнь, передает Интерфакс-Украина.

По мнению аналитиков банка, основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

Как указал ЕБРР, прогнозированный рост ВВП Украины в 2022 году также составит 3,5%.

«Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары», — говорится в обзоре.