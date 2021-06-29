ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.
Об этом говорится в региональном экономическом обзоре ЕБРР за июнь, передает Интерфакс-Украина.
По мнению аналитиков банка, основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.
Как указал ЕБРР, прогнозированный рост ВВП Украины в 2022 году также составит 3,5%.
«Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары», — говорится в обзоре.
- Европейский банк реконструкции и развития — международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
- В мае Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 миллионов — это более 2,5 миллиарда гривен. До этого Европейский инвестиционный банк сообщил, что предоставит Украине €50 миллионов на вакцинацию.
- В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса из-за пандемии.