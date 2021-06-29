ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України до 3,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 році з 3% до 3,5%.

Про це йдеться у регіональному економічному огляді ЄБРР за червень, передає Інтерфакс Україна.

На думку аналітиків банку, основні ризики повʼязані з повільним просуванням в країні реформ і відносно повільними темпами вакцинації.

Як зазначив ЄБРР, прогнозоване зростання ВВП України в 2022 році також становитиме 3,5%.

«Хоча в першому кварталі 2021 року економіка знизилася на 2% у річному обчисленні через тривалі карантинні обмеження, є ознаки того, що вона поступово повертається до зростання в другому кварталі завдяки вищим цінам на сировинні товари», — йдеться в огляді.