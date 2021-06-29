ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України до 3,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 році з 3% до 3,5%.
Про це йдеться у регіональному економічному огляді ЄБРР за червень, передає Інтерфакс Україна.
На думку аналітиків банку, основні ризики повʼязані з повільним просуванням в країні реформ і відносно повільними темпами вакцинації.
Як зазначив ЄБРР, прогнозоване зростання ВВП України в 2022 році також становитиме 3,5%.
«Хоча в першому кварталі 2021 року економіка знизилася на 2% у річному обчисленні через тривалі карантинні обмеження, є ознаки того, що вона поступово повертається до зростання в другому кварталі завдяки вищим цінам на сировинні товари», — йдеться в огляді.
- Європейський банк реконструкції та розвитку — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські звʼязки.
- У травні Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 мільярда гривень. До цього Європейський інвестиційний банк повідомив, що надасть Україні €50 мільйонів на вакцинацію.
- У березні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижчим, ніж до кризи через пандемію.