Євробанк розвитку зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки (ВВП) України у 2021 та 2022 роках на рівні 3,5%.

Прогноз оприлюднено на сайті банку.

Зростанню економіки цього року сприятиме врожай зернових і продовження нормалізації активності бізнесу. Серед ризиків для зростання ВВП залишається повільне просування реформ і повільна вакцинація населення.

У прогнозі зазначено, що у другому кварталі цього року зростання економіки становило 5,7%. На це вплинули приватне споживання, інвестиції та зміцнення курсу гривні.

«Інфляція зростала у 2021 році та сягнула 11% у вересні на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії. У зв’язку з цим Національний банк України був змушений посилювати монетарну політику і в поточному році підвищив облікову ставку вже чотири рази, унаслідок чого вона збільшилася з 6% на початку року до 8,5% у вересні», — додали в ЄБРР.

Спад інфляції на рівень 5% прогнозується в кінці 2022 року.