Держстат: ВВП України у третьому кварталі зріс лише на 2,4% — економіка відновлюється, але повільно

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2021 року зріс на 2,4% порівняно із третім кварталом 2020 року. Економіка країни відновлюється повільно.

Про це свідчать дані оперативної оцінки Державної служби статистики.

Порівняно із попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, ВВП збільшився на 1,4%. Другий квартал цього року показав зростання ВВП на 5,7%.

Тоді економіка України відновила зростання після пʼяти кварталів падіння поспіль, пік якого припав на другий квартал 2020 року. Тоді через локдаун ВВП впав на 11,2%.

Коронавірус відчутно вдарив по економіці минулого року. Загалом ВВП за 2020 рік впав 4%.