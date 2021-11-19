Міністр Ляшко заявив, що Україна пройшла пік захворюваності. Регіони поступово почнуть виходити з «червоних» зон

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні минув пік захворюваності коронавірусом. Усі показники стабілізуються і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Вперше за останні 11 тижнів 2 тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків. Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано — у нас буде зниження. Але дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться», — зазначив Ляшко.

За його словами, наразі в Україні принаймні однією дозою вакциновано 40% українців. Він підкреслив, що бустерна доза стане доступною лише тоді, коли принаймні однією дозою вакцинуються щонайменше 60% українців.

Також Ляшко підкреслив, що у «червоних» зонах захворюваність йде на спад, а тому найближчим часом вони почнуть звідти виходити.

«Найближчим часом у «червоних» зонах поки що стабільно, у нас пішла тенденція на зниження захворюваності, не думаю, що вже додаватимуться «червоні» зони. Але першою може вийти Луганська область, вона досягла індикаторів, які передбачають виведення із червоного рівня», — пояснив міністр.