Зеленський ветував закон про фінансову звітність партій

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №5253-1 про звітність щодо фінансування політичних партій. Голова держави повернув закон зі своїми пропозиціями на доопрацювання.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Раніше Національне агентство із запобігання корупції та низка громадських організацій закликали президента ветувати закон, оскільки в ньому закладено положення, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати.

Як повідомляє рух «ЧЕСНО», пропозиції Зеленського враховують усі три пункти звернення від громадськості, виключають пункт про додаткове фінансування партій, а також пропонують повернути право партіям та фракціям вирішувати самим, взяти чи відмовитися від держфінансування.

«Це означає, що у разі оперативної реакції парламентарів до 28 лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітування повернеться у звичне річище — і наступні звіти політсили подаватимуть щоквартально», — зазначили у русі, додавши, що якщо депутати проголосують за пропозиції президента, то з тексту документа виключать корупціогенні норми.