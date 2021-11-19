Зеленский ветировал закон о финансовой отчетности партий

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон № 5253-1 об отчетности о финансировании политических партий. Глава государства вернул закон со своими предложениями на доработку.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции и ряд общественных организаций призвали президента ветировать закон, поскольку в нем заложены положения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

Как сообщает движение «ЧЕСНО», предложения Зеленского учитывают все три пункта обращения от общественности, исключают пункт о дополнительном финансировании партий, а также предлагают вернуть право партиям и фракциям решать самим, принять или отказаться от госфинансирования.

«Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны предоставить в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчетность вернется в привычное русло — и последующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально», — отметили в движении, добавив, что если депутаты проголосуют за предложения президента, то из текста документа исключат коррупциогенные нормы.