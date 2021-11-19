У Канаді прогримів вибух на військовій базі, постраждали 10 людей

У Канаді на базі збройних сил Comox у Ванкувері вранці 19 листопада пролунав вибух, внаслідок якого постраждали 10 людей.

Про це повідомляє CBC із посиланням на представника бази капітана Бреда Літтла.

За його словами, вибух прогримів о 9 годині за тихоокеанським часом (о 5 ранку за Києвом) у будівлі, що не використовується.

Унаслідок вибуху шістьом травмованим надали допомогу у медпункті на місці, ще трьох госпіталізували у стабільному стані, одна людина отримала важкі травми, її забрали до лікарні санавіацією.

Водночас в. о. командира крила підполковник Майк Джульєт розповів, що будівля, в якій стався вибух, сильно пошкоджена, а літаки бази, що стояли неподалік від неї, залишилися цілими.

Наразі причина вибуху не повідомляється.