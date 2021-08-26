У Казахстані вибухи на складі військової частини. Постраждали 32 людини

У Жамбилській області на півдні Казахстану, поблизу прикордонного міста Тараз, на території військової частини вибухають боєприпаси.
Про це повідомляють Інтерфакс і Tengrinews.
У Міноборони Казахстану заявили, що вибухи почалися через загоряння на одному зі складів частини. У відомстві зазначили, що на складі переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Проте влада почала евакуацію.
Поруч з частиною знаходяться три села, з яких евакуювали понад 700 осіб. Військові та рятувальники також перекрили рух на дорогах, які проходять поблизу частини.
У Міноборони встановлюють причини займання, а рятувальники ліквідовують осередки загоряння.
У район направлено 16 бригад медичної допомоги. У лікарню міста Тараз із різними пораненнями доставлено 32 людини. Повідомлень про загиблих немає.
- На початку червня в Сербії на околиці міста Чачак вибухнув склад боєприпасів збройової фабрики «Слобода Чачак», яка виробляє артилерійські і танкові снаряди. Тоді обійшлося без жертв. Вже 19 червня відбулися нові вибухи — постраждали три людини.