У Казахстані вибухи на складі військової частини. Постраждали 32 людини

У Жамбилській області на півдні Казахстану, поблизу прикордонного міста Тараз, на території військової частини вибухають боєприпаси.

Про це повідомляють Інтерфакс і Tengrinews.

У Міноборони Казахстану заявили, що вибухи почалися через загоряння на одному зі складів частини. У відомстві зазначили, що на складі переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Проте влада почала евакуацію.

Поруч з частиною знаходяться три села, з яких евакуювали понад 700 осіб. Військові та рятувальники також перекрили рух на дорогах, які проходять поблизу частини.

У Міноборони встановлюють причини займання, а рятувальники ліквідовують осередки загоряння.

У район направлено 16 бригад медичної допомоги. У лікарню міста Тараз із різними пораненнями доставлено 32 людини. Повідомлень про загиблих немає.