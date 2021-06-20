У Сербії вдруге за місяць стався вибух на збройовій фабриці «Слобода»

У Сербії на околиці міста Чачак стався новий вибух на території збройової фабрики «Слобода», яка виробляє артилерійські снаряди та вибухівку.

Про це повідомляє сербський портал Vecernje Novosti.

Як зазначається, вибух пролунав приблизно о 20:00 19 червня, троє працівників (двоє чоловіків і одна жінка) були травмовані і госпіталізовані.

Після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Мер Чачака наказав евакуювати людей, які мешкають біля фабрики.

Наразі вогонь загасили, правоохоронці встановлюють причини вибуху.