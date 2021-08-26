В Казахстане взрывы на складе воинской части. Пострадали 32 человека

В Жамбылской области на юге Казахстана, вблизи приграничного города Тараз, на территории воинской части взрываются боеприпасы.

Об этом сообщают Интерфакс и Tengrinews.

В Минобороны Казахстана заявили, что взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. В ведомстве отметили, что на складе преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Тем не менее, власти начали эвакуацию.

Рядом с частью находится три села, из которых эвакуировали свыше 700 человек. Военные и спасатели также перекрыли движение на дорогах, которые проходят вблизи части.

В Минобороны устанавливают причины возгорания, а спасатели ликвидируют очаги возгорания.

В район направлено 16 бригад медицинской помощи. В больницу Тараза с различными ранениями поступили 32 человека. Сообщений о погибших нет.