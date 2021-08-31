Міністр оборони Казахстану подав у відставку після вибухів на військових складах

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв подав у відставку після вибухів на військових складах. Його відставку вже прийняв президент країни.
Про це пише «Новая газета».
«Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її», — заявив речник казахського президента.
Унаслідок вибухів на військових складах загинули 15 людей. Ще тоді Єрмекбаєв сказав, що ухвалив рішення про відставку, але спочатку потрібно ліквідувати наслідки вибухів.
- 26 серпня у Жамбильській області на півдні Казахстану, поблизу прикордонного міста Тараз, на території військової частини сталися вибухи боєприпасів.
- У Міноборони Казахстану розповіли, що вибухи почалися через загоряння на одному зі складів частини. У відомстві зазначили, що на складі зберігали переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту.