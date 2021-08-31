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Министр обороны Казахстана подал в отставку после взрывов на военных складах

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал в отставку после взрывов на военных складах. Его отставку уже принял президент страны.

Об этом пишет «Новая газета».

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — заявил представитель казахского президента.

В результате взрывов на военных складах погибли 15 человек. Еще тогда Ермекбаев сказал, что принял решение об отставке, но сначала нужно ликвидировать последствия взрывов.

  • 26 августа в Жамбылской области на юге Казахстана, вблизи пограничного города Тараз, на территории военной части произошли взрывы боеприпасов.
  • В Минобороны Казахстана рассказали, что взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. В ведомстве отметили, что на складе хранили преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.