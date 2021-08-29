Взрывы в воинской части в Казахстане: число погибших опять возросло

Число погибших в результате пожара и взрывов на военном складе в Жамбылской области Казахстана возросло до 14 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

«Саперы Министерства обороны обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.

В то же время поиски еще двух человек, которые считаются пропавшими без вести, продолжаются.