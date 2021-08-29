Взрывы в воинской части в Казахстане: число погибших опять возросло

Число погибших в результате пожара и взрывов на военном складе в Жамбылской области Казахстана возросло до 14 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.
«Саперы Министерства обороны обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается», — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.
В то же время поиски еще двух человек, которые считаются пропавшими без вести, продолжаются.
- 26 августа в Жамбылской области на юге Казахстана, возле пограничного города Тараз, на территории воинской части произошли взрывы боеприпасов.
- В Минобороны Казахстана рассказали, что взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. В ведомстве отметили, что на складе хранили преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку из-за инцидента.