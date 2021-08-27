В Казахстане возросло число жертв взрывов на складе воинской части. Министр обороны заявил, что готов уйти в отставку

В результате взрывов, которые спровоцировал пожар на территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана, погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

«По последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается», — говорится в сообщении.

К тому же госпитализировали 49 пострадавших при пожаре и взрывах. Еще два человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку из-за инцидента, сообщает «Радио Азаттык».