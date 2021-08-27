Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших возросло до 12 человек

Число погибших в результате взрывов на военных складах в Жамбылской области Казахстана возросло до 12 человек.
Об этом пишет Tengrinews.
Тела еще трех погибших нашли на месте взрывов. Они занимались ликвидацией последствий взрывов. Сейчас их личности устанавливаются.
В то же время, еще несколько человек до сих пор не выходят на связь. Больше всего в результате взрывов пострадали пожарные — около 50 сотрудников МЧС получили различные ранения и травмы. В целом пострадали по меньшей мере 98 человек.
- 26 августа в Жамбылской области на юге Казахстана, вблизи пограничного города Тараз, на территории военной части произошли взрывы боеприпасов. В Минобороны Казахстана заявили, что взрывы начались из-за возгорания на одном из складов части. В ведомстве отметили, что на складе преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку из-за инцидента.