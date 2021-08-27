Вибухи на військових складах у Казахстані: кількість загиблих зросла до 12 людей

Кількість загиблих унаслідок вибухів на військових складах у Жамбильській області Казахстану зросла до 12 осіб.

Про це пише Tengrinews.

Тіла ще трьох загиблих знайшли на місці вибухів. Вони займалися ліквідацією наслідків вибухів. Наразі їхні особи встановлюють.

Водночас ще кілька людей досі не виходять на зв’язок. Найбільше унаслідок вибухів постраждали пожежники — близько 50 співробітників МНС отримали різні поранення та травми. Загалом постраждало щонайменше 98 осіб.