Вибухи у військовій частині в Казахстані: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих унаслідок пожежі та вибухів на військовому складі у Жамбильській області Казахстану зросла до 14 осіб.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій країни.
«Сапери Міністерства оборони виявили тіло ще однієї людини, особу якої встановлюють», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, серед загиблих є і співробітники органів цивільного захисту.
Водночас пошуки ще двох осіб, які вважаються зниклими безвісти, тривають.
- 26 серпня у Жамбильській області на півдні Казахстану, поблизу прикордонного міста Тараз, на території військової частини сталися вибухи боєприпасів.
- У Міноборони Казахстану розповіли, що вибухи почалися через загоряння на одному зі складів частини. У відомстві зазначили, що на складі зберігали переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Глава Міноборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що готовий піти у відставку через інцидент.