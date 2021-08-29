Вибухи у військовій частині в Казахстані: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих унаслідок пожежі та вибухів на військовому складі у Жамбильській області Казахстану зросла до 14 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій країни.

«Сапери Міністерства оборони виявили тіло ще однієї людини, особу якої встановлюють», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед загиблих є і співробітники органів цивільного захисту.

Водночас пошуки ще двох осіб, які вважаються зниклими безвісти, тривають.