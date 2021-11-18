У Великій Британії проведуть публічне розслідування загибелі місцевої жительки від отрути «Новачок»

У Великій Британії проведуть публічне розслідування загибелі місцевої жительки Дон Стерджесс від нервово-паралітичної речовини «Новачок». Розслідування має визначити роль Росії у смерті жінки.

Про це пише Reuters.

Дон Стерджесс померла улітку 2018 року внаслідок отруєння «Новачком». Її партнер знайшов підробний пакет із парфумом у парку та подарував їй. За даними поліції, саме у цьому флаконі російські агенти ГРУ привезли «Новачок», яким потім намагалися отруїти колишнього агента Сергія Скрипаля. Після замаху вони викинули флакон.

«Це важливий крок у забезпеченні того, щоб сімʼя Дон Стерджесс отримала відповіді, які їм потрібні», — заявила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател.

За її словами, розслідування проводитимуть у Лондоні та Солсбері настільки, «наскільки це буде можливим у 2022 році». Воно має на меті встановити можливу причетність Росії як непряму причину загибелі жінки, оскільки саме російські агенти привезли в країну «Новачок».