У Білорусі заявили, що з 18 листопада припиняють постачати електроенергію в Україну

Білорусь зупинить постачати електроенергію в Україну з 18 листопада.

Про це повідомило білоруське державне інформагентство БелТА, посилаючись на рішення Міністерства енергетики Білорусі.

Як зазначається, поставки електроенергії зупиняють через «порядок взаємодії в рамках контрактних відносин».

Також у Міненерго заявили, що рішення про подальше постачання Білорусь ухвалюватиме «з огляду на технічні можливості».

Зазначимо, уранці 17 листопада Міненерго Білорусі повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС «дією автоматики».