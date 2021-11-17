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У Білорусі заявили, що з 18 листопада припиняють постачати електроенергію в Україну

Автор:
Катерина Кадакова
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Білорусь зупинить постачати електроенергію в Україну з 18 листопада.

Про це повідомило білоруське державне інформагентство БелТА, посилаючись на рішення Міністерства енергетики Білорусі.

Як зазначається, поставки електроенергії зупиняють через «порядок взаємодії в рамках контрактних відносин».

Також у Міненерго заявили, що рішення про подальше постачання Білорусь ухвалюватиме «з огляду на технічні можливості».

Зазначимо, уранці 17 листопада Міненерго Білорусі повідомило про відключення першого енергоблоку БелАЕС «дією автоматики».

  • Енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі, але фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише від Білорусі — з РФ країна не має договору, а енергосистема Молдови надто мала для балансування української.
  • До 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі, яка набула чинності у травні. 2 листопада в Україну з Білорусі почалися аварійні поставки електроенергії через дефіцит потужності в енергетичній системі. Постачання було короткостроковим.
  • 8 листопада у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що Білорусь нібито відмовилася продавати електроенергію Україні, тому в листопаді поставки припинять. Пізніше в «Беленерго» спростували цю інформацію, уточнивши, що йшлося про зміну умов співпраці державного обʼєднання та певних компаній.