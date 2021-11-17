Уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади глави Закарпатської ОДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, далі рішення за президентом.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 листопада, цитує представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На посаді голови ОДА Полосков пропрацював з 8 грудня 2020 року. Свого часу він працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. Це був його перший досвід роботи на державній службі. З 2011 року Полосков є директором виноробної компанії «Шато Чізай», загалом у цій галузі працює понад 20 років.