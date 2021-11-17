Правительство согласовало увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации, далее решение за президентом.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 ноября, цитирует представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В должности главы ОГА Полосков проработал с 8 декабря 2020 года. В свое время он работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. Это был его первый опыт работы на государственной службе. С 2011 года Полосков является директором винодельческой компании «Шато Чизай», всего в этой сфере он работает более 20 лет.
- 28 октября 2021 года депутаты Закарпатского областного совета отправили в отставку своего главу Алексея Петрова («Слуга народа»). Сам Петров назвал сессию нелегитимной и заявил, что обратился в правоохранительные органы. В итоге в отставку его отправили со второй попытки 15 ноября. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.