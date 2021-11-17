Правительство согласовало увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации, далее решение за президентом.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 ноября, цитирует представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В должности главы ОГА Полосков проработал с 8 декабря 2020 года. В свое время он работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. Это был его первый опыт работы на государственной службе. С 2011 года Полосков является директором винодельческой компании «Шато Чизай», всего в этой сфере он работает более 20 лет.