У КМДА озвучили вартість проїзних у транспорті Києва з 1 січня: на місяць коштуватиме майже 3 тисячі гривень

З 1 січня 2022 року вартість безлімітного проїзного у громадському транспорті Києва зросте до майже 3 тисяч гривень, а на 46 поїздок коштуватиме 667 гривень.

Про це йдеться у проєкті розпорядження, оприлюдненому Київською міською державною адміністрацією.

Так, базова вартість однієї поїздки становитиме 20 гривень (автобусом, трамваєм, тролейбусом, метро). Для користувачів електронного квитка передбачені знижки:

у разі оплати одразу 10—19 поїздок наперед кожна з них коштуватиме 19 гривень (зараз 7,70 гривні),

(зараз 7,70 гривні), 20—29 поїздок здешевшають ще на гривню — 18 гривень (7,40),

(7,40), 30—39 поїздок будуть по 17 гривень (7,10),

(7,10), 40—49 поїздок коштуватимуть по 16 гривень (6,80),

(6,80), 50 поїздок — по 15 гривень (6,5 гривні).

Користувачі багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» витрачатимуть на проїзд 12 гривень.

Також у КМДА розповіли, скільки коштуватимуть проїзні квитки без обмеження кількості поїздок:

для фізичних та юридичних осіб — 2 990 гривень , на другу половину місяця 1 495 (зараз — 1 300 та 650 гривень відповідно),

, на другу половину місяця 1 495 (зараз — 1 300 та 650 гривень відповідно), для студентів — 1 495 гривень (на половину місяця не передбачено),

(на половину місяця не передбачено), для учнів — 747,50 (373,75 на пів місяця).

Можна буде придбати і проїзні на певну кількість поїздок:

на 46 — 667 гривень , на другу половину місяця та для студентів — 333,50 грн, для учнів — 166,75 грн (зараз повна вартість 290 грн, на пів місяця — 145 грн),

, на другу половину місяця та для студентів — 333,50 грн, для учнів — 166,75 грн (зараз повна вартість 290 грн, на пів місяця — 145 грн), на 62 — 893 гривні , на пів місяця та для студентів — 446,50 гривні, для учнів — 223,25 грн (390 і 195 гривень відповідно),

, на пів місяця та для студентів — 446,50 гривні, для учнів — 223,25 грн (390 і 195 гривень відповідно), на 92 — 1 316 гривень , на пів місяця та для студентів — 658 гривень, для учнів — 329 гривень (575 і 287,50 гривень відповідно),

, на пів місяця та для студентів — 658 гривень, для учнів — 329 гривень (575 і 287,50 гривень відповідно), на 124 — 1 761 гривня, на пів місяця та для студентів — 880,50 грн, для учнів 440,25 грн (770 і 385 гривень відповідно).

Окрім цього, у громадському транспорті столиці залишаться квитки без обмеження поїздок на добу, дві та три доби.

Так, 24 години з моменту активації діятиме квиток за 250 гривень (зараз коштує 100 гривень), 48 годин — 375 гривень (150) і 72 години — 500 гривень (200).

Водночас у проєкті не вказано вартість картки-проїзного, але зазначається, що за один раз можна придбати не більше 50 поїздок. Загалом картка може містити 100 поїздок.