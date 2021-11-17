В КГГА озвучили стоимость проездных в транспорте Киева с 1 января: на месяц будет стоить почти 3 тысячи гривен

С 1 января 2022 года стоимость безлимитного проездного в общественном транспорте Киева вырастет почти до 3 тысяч гривен, а на 46 поездок будет стоить 667 гривен.

Об этом говорится в проекте распоряжения, обнародованном Киевской городской государственной администрацией.

Так, базовая стоимость одной поездки составит 20 гривен (автобусом, трамваем, троллейбусом, метро). Для пользователей электронного билета предусмотрены скидки:

в случае оплаты сразу 10–19 поездок наперед каждая из них будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривны),

(сейчас 7,70 гривны), 20—29 поездок подешевеют еще на гривну — 18 гривен (7,40),

(7,40), 30—39 поездок будут по 17 гривен (7,10),

(7,10), 40—49 поездок будут стоить по 16 гривен (6,80),

(6,80), 50 поездок — по 15 гривен (6,5 гривны).

Пользователи многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» будут тратить на проезд 12 гривен.

Также в КГГА рассказали, сколько будут стоить проездные билеты без ограничения количества поездок:

для физических и юридических лиц — 2 990 гривен , на вторую половину месяца 1 495 (сейчас — 1 300 и 650 гривен соответственно),

, на вторую половину месяца 1 495 (сейчас — 1 300 и 650 гривен соответственно), для студентов — 1 495 гривен (на половину месяца не предусмотрено),

(на половину месяца не предусмотрено), для учащихся — 747,50 (373,75 на полмесяца).

Можно будет приобрести и проездные на определенное количество поездок:

на 46 — 667 гривен , на вторую половину месяца и для студентов — 333,50 грн, для учащихся — 166,75 грн (сейчас полная стоимость 290 грн, на полмесяца — 145 грн),

, на вторую половину месяца и для студентов — 333,50 грн, для учащихся — 166,75 грн (сейчас полная стоимость 290 грн, на полмесяца — 145 грн), на 62 — 893 гривны , на полмесяца и для студентов — 446,50 гривны, для учащихся — 223,25 грн (390 и 195 гривен соответственно),

, на полмесяца и для студентов — 446,50 гривны, для учащихся — 223,25 грн (390 и 195 гривен соответственно), на 92 — 1 316 гривен , на полмесяца и для студентов — 658 гривен, для учеников — 329 гривен (575 и 287,50 гривны соответственно),

, на полмесяца и для студентов — 658 гривен, для учеников — 329 гривен (575 и 287,50 гривны соответственно), на 124 — 1 761 гривна, на полмесяца и для студентов — 880,50 грн, для учащихся 440,25 грн (770 и 385 гривен соответственно).

Кроме этого, в общественном транспорте столицы останутся билеты без ограничения поездок на сутки, двое и трое суток.

Так, 24 часа с момента активации будет действовать билет за 250 гривен (сейчас стоит 100 гривен), 48 часов – 375 гривен (150) и 72 часа – 500 гривен (200).

В то же время в проекте не указана стоимость карты-проездной, но отмечается, что за один раз можно приобрести не более 50 поездок. В общей сложности карта может содержать 100 поездок.