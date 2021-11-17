Студія Miramax подала до суду на Тарантіно через плани продати у вигляді NFT видалені сцени з «Кримінального чтива»

Кінокомпанія Miramax подала до суду на режисера Квентіна Тарантіно за те, що той вирішив продати на електронному аукціоні у вигляді NFT-токенів вирізані сцени з фільму «Кримінальне чтиво».

Про це пише Hollywood Reporter.

На думку кінокомпанії, Тарантіно порушує її інтелектуальні права на фільм, зокрема у сфері NFT. Повідомляється, що представники Miramax безуспішно намагалися вирішити питання у позасудовому порядку, після чого звернулися до суду у Каліфорнії.

«Тарантіно може ввести інших в оману і змусити повірити, що Miramax причетна до цієї угоди. І це також може ввести в оману інших, вважаючи, що вони мають право проводити аналогічні угоди, хоча насправді Miramax володіє усіма правами, необхідними для розробки, маркетингу та продажу NFT, які стосуються її глибокої бібліотеки фільмів», — йдеться в позові.

Адвокати Тарантіно наполягають на його правоті, стверджуючи, що за контрактом зі студією у режисера залишилися права на публікацію сценарію, саундтреку, книг з «Кримінального чтива», потенційні сіквели та рімейки, у тому числі у сфері інтерактивних медіа.