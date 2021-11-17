Студия Miramax подала в суд на Тарантино из-за планов продать в виде NFT удаленные сцены из «Криминального чтива»

Кинокомпания Miramax подала в суд на режиссера Квентина Тарантино за то, что тот решил продать на электронном аукционе в виде NFT-токенов вырезанные сцены из фильма «Криминальное чтиво».
Об этом пишет Hollywood Reporter.
По мнению кинокомпании, Тарантино нарушает ее интеллектуальные права на фильм, в том числе в сфере NFT. Сообщается, что представители Miramax безуспешно пытались решить вопрос во внесудебном порядке, после чего обратились в суд в Калифорнии.
«Тарантино может ввести других в заблуждение и заставить поверить в то, что Miramax причастен к этой сделке. И это также может ввести в заблуждение других, полагая, что они имеют право проводить аналогичные сделки, хотя на самом деле Miramax обладает правами, необходимыми для разработки, маркетинга и продажи NFT, касающихся ее глубокой библиотеки фильмов», — говорится в иске.
Адвокаты Тарантино настаивают на его правоте, утверждая, что по контракту со студией у режиссера остались права на публикацию сценария, саундтрека, книг по «Криминальному чтиву», потенциальные сиквелы и ремейки, в том числе в сфере интерактивных медиа.
- Фильм «Криминальное чтиво» 1994 года был второй работой Тарантино. Фильм прославил режиссера и получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а вскоре соавтор сценария Роджер Эвери взял «Оскар».
- В сентябре компания из Дубая 3F Music приобрела примерно за $74 тысячи NFT-токен с изображением двухлетней девочки, которая стала известной благодаря своему «взгляду искоса».
- До этого исходный код Всемирной паутины (WWW) продали на онлайн-аукционе Sothebyʼs в виде невзаимозаменяемого токена за $5,4 миллиона.