«Для учнів усіх класів». У Києві з 22 листопада відновлюється очне навчання у школах

У Києві з 22 листопада відновлюється очне навчання у школах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів», — написав він.

На початку листопада Кличко заявив, що локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць.