«Для учнів усіх класів». У Києві з 22 листопада відновлюється очне навчання у школах

У Києві з 22 листопада відновлюється очне навчання у школах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів», — написав він.
На початку листопада Кличко заявив, що локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць.
- Напередодні Міністерство освіти і науки рекомендувало відновити очне навчання у школах, де всі працівники вакциновані від коронавірусу.
- Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення права дітей на освіту через повсюдне запровадження дистанційного навчання і попросила переглянути рішення.