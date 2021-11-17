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«Для учащихся всех классов». В Киеве с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

В Киеве с понедельника, 22 ноября возобновляется очное обучение в школах.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов», — написал он.

В начале ноября Кличко заявил, что локдаун в Киеве может продлиться минимум месяц.