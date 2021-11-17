«Для учащихся всех классов». В Киеве с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

В Киеве с понедельника, 22 ноября возобновляется очное обучение в школах.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов», — написал он.
В начале ноября Кличко заявил, что локдаун в Киеве может продлиться минимум месяц.
- Накануне Министерство образования и науки рекомендовало возобновить очное обучение в школах, где все сотрудники вакцинированы от коронавируса.
- Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за повсеместного введения дистанционного обучения и попросила пересмотреть решение.