«Експоцентру України» у Києві присвоїли статус памʼятки національного значення

Кабінет міністрів присвоїв комплексу Національного виставкового центру «Експоцентр України» (ВДНГ), що знаходиться у Києві, статус памʼятки національного значення.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Кабмін ухвалою від 10 листопада змінив категорію «Експоцентру» з памʼятки місцевого значення на національного. Нова категорія та охоронні номери були присвоєні також будинкам та спорудам «Вхід головний» та «Павільйон основний».

Як зазначено на сайті «Експоцентру», його територія становить 286 гектарів, а до складу входить 180 будівель та споруд, 19 з яких мають статус історико-культурних памʼяток України.