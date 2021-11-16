«Экспоцентр Украины» в Киеве получил статус памятника национального значения

Кабинет министров присвоил комплексу Национального выставочного центра «Экспоцентр Украины» (ВДНХ), который находится в Киеве, статус памятника национального значения.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Кабмин постановлением от 10 ноября изменил категорию «Экспоцентра» с памятника местного значения на национального. Новая категория и охранные номера были присвоены также зданиям и сооружениям «Вход главный» и «Павильон основной».

Как указано на сайте «Экспоцентра», его территория составляет 286 гектаров, а в состав входит 180 зданий и сооружений, 19 из которых имеют статус историко-культурных памятников Украины.