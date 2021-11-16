У роботі Spotify, Snapchat та сервісів Google стався масштабний збій

У роботі низки додатків та сервісів стався масштабний збій. По всьому світу користувачі скаржаться на проблеми у роботі Spotify, Snapchat, Google Maps, Gmail та інших. Також у деяких користувачів збої у роботі TikTok, Instagram та Amazon.
За даними Downdetector, збій зачепив десятки додатків та сервісів. Компанії повідомляють, що встановлюють причини та намагаються їх усунути.
Ймовірно, джерелом проблеми став сервіс Google Cloud, у якого виникли труднощі із підключенням до хмарних мереж (помилка 404), що значно знизило трафік.
- Раніше розробники соцмережі Instagram повідомили, що почали тестувати функцію сповіщення користувачів про збої у додатку.
- Про це вони оголосили після глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp 4 жовтня, через що акції Facebook просіли більш ніж на 5%, а Марк Цукерберг втратив 6,3 мільярда доларів.