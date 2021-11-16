В работе Spotify, Snapchat и сервисов Google произошел крупный сбой

В работе ряда приложений и сервисов произошел крупный сбой. По всему миру пользователи жалуются на проблемы в работе Spotify, Snapchat, Google Maps, Gmail и других. Также у некоторых пользователей сбои в работе TikTok, Instagram и Amazon.
По данным Downdetector, сбой задел десятки приложений и сервисов. Компании сообщают, что устанавливают причины и пытаются их устранить.
Вероятно, источником проблемы стал сервис Google Cloud, у которого возникли трудности с подключением к облачным сетям (ошибка 404), что значительно снизило трафик.
- Ранее разработчики соцсети Instagram сообщили, что начали тестировать функцию уведомления пользователей о сбоях в приложении.
- Об этом они объявили после глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября, из-за чего акции Facebook просели более чем на 5%, а Марк Цукерберг потерял $6,3 миллиарда.