МЗС України передало Росії ноту протесту через указ Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу

Міністерство закордонних справ України відреагувало на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу, передавши МЗС РФ ноту протесту.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

У МЗС України заявили, що цей указ є грубим втручанням у внутрішні справи України, порушенням її законодавства та норм міжнародного права, а також яскраво демонструє цілеспрямовану політику Росії із «затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору».

Окрім цього, у міністерстві наголосили, що підписання указу суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках «нормандського формату», підважує зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи цих майданчиків з мирного врегулювання.

У МЗС закликали Захід продовжити консолідацію міжнародної підтримки України, «аби змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту».