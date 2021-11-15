Очільник МЗС Кулеба: Указ Путіна про безмитний режим з окупованим Донбасом суперечить Мінським домовленостям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу. Він підкреслив, що це рішення суперечить Мінським домовленостям.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу у Брюсселі.

«Я поінформував німецьких та французьких колег про указ Путіна. Ми чекаємо на засудження цього указу, тому що він явно суперечить букві та духу Мінських домовленостей», — підкреслив міністр.

Він також зазначив, що під час зустрічей з європейськими колегами обговорювалися можливості ЄС у питанні стримування Росії від подальшої агресії. За його словами, це мають бути не лише політичні обмеження, але й економічні.