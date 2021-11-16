Курс біткоїна різко обвалився після рекордного зростання

Після рекордного зростання біткоїна до $69 тисяч вартість криптовалюти втратила 11% свої ціни та продовжує падіння.

Наразі курс біткоїна зупинився на позначці $60,4 тис., про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

За даними Reuters, вартість біткоїна з червня зросла завдяки масовому поширенню криптовалюти та недавньому запуску фʼючерсного біржового фонду на біткоїн у США.

Імовірно, причиною втрати 11% капіталізації криптовалюти став масовий розпродаж біткоїнів після різкого зростання вартості, а також найбільше за чотири роки оновлення мережі.

У той же час біткоїн залишається найпопулярнішою криптовалютою у світі. Його капіталізація становить $1,2 трильйона.