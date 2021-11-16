Курс біткоїна різко обвалився після рекордного зростання

Після рекордного зростання біткоїна до $69 тисяч вартість криптовалюти втратила 11% свої ціни та продовжує падіння.
Наразі курс біткоїна зупинився на позначці $60,4 тис., про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.
За даними Reuters, вартість біткоїна з червня зросла завдяки масовому поширенню криптовалюти та недавньому запуску фʼючерсного біржового фонду на біткоїн у США.
Імовірно, причиною втрати 11% капіталізації криптовалюти став масовий розпродаж біткоїнів після різкого зростання вартості, а також найбільше за чотири роки оновлення мережі.
У той же час біткоїн залишається найпопулярнішою криптовалютою у світі. Його капіталізація становить $1,2 трильйона.
- Раніше аналітики JPMorgan Chase прогнозували, що ціна біткоїна в довгостроковій перспективі може перевищити $146 тисяч доларів. Ринок криптовалют став «більш зрілим», оскільки на нього прийшло багато великих інвесторів.
- На початку року вартість біткоїна стрімко зростала, сягнувши рекордної ціни 17 квітня — майже $62 тисяч. Після цього валюта почала дешевшати. 18 травня 2021 року за добу біткоїни, Ethereum і Dogecoin значно втратили в ціні через дії Пекіну. Китай в той день заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями таких валют. Метою цих дій влада Китаю називає боротьбу з відмиванням коштів.