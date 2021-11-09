Біткоїн оновив історичний рекорд: його вартість перетнула позначку в $68 тисяч

Курс біткоїна під час торгів 9 листопада перевищив позначку в $68 тисяч, побивши попередній рекорд у майже $67 тисяч.
Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.
Згідно з оприлюдненим графіком, найдорожче біткоїн продавали приблизно о 6-й годині ранку за київським часом — за $68,5 тисячі.
Наразі ціна на криптовалюту трохи відкотилась і станом на 09:00 становила $68,06 тисячі.
- Раніше аналітики JPMorgan Chase прогнозували, що ціна біткоїна в довгостроковій перспективі може перевищити $146 тисяч доларів. Ринок криптовалют став «більш зрілим», оскільки на нього прийшло багато великих інвесторів.
- Біткоїн обвалився в червні, коли його ціна опустилася до $30 тисяч. У жовтні почалося нове зростання.