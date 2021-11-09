Биткоин обновил исторический рекорд: его стоимость пересекла отметку в $68 тысяч

Курс биткоина во время торгов 9 ноября превысил отметку в $68 тысяч, побив предыдущий рекорд почти в $67 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Согласно обнародованному графику, дороже всего биткоин продавали примерно в 6 часов утра по киевскому времени — за $68,5 тысячи.
В настоящее время цена на криптовалюту немного откатилась и по состоянию на 09:00 составила $68,06 тысячи.
- Ранее аналитики JPMorgan Chase прогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч долларов. Рынок криптовалют стал более зрелым, поскольку на него пришло много крупных инвесторов.
- Биткоин обрушился в июне, когда его цена опустилась до $30 тысяч. В октябре начался новый рост.