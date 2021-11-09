Биткоин обновил исторический рекорд: его стоимость пересекла отметку в $68 тысяч

Курс биткоина во время торгов 9 ноября превысил отметку в $68 тысяч, побив предыдущий рекорд почти в $67 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Согласно обнародованному графику, дороже всего биткоин продавали примерно в 6 часов утра по киевскому времени — за $68,5 тысячи.