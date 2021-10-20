Стоимость биткоина почти достигла $67 тысяч — это рекорд

Курс биткоина во время торгов 20 октября достиг рекордной стоимости в $66 943, побив рекорд, установленный в апреле 2021 года ($63,5 тысячи).
Об этом говорят данные Coingecko и CoinDesk.
На момент написания новости, биткоин опустился в цене до $66,6 тысячи. В целом, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 8%.
Рост цены начался после заявления Bank of America о том, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать», охарактеризовав криптовалюту как новый класс активов.
- Аналитики JPMorgan Chase спрогнозировали, что цена биткоина в долгосрочной перспективе может превысить $146 тысяч. Рынок криптовалют стал «более зрелым», поскольку на него пришло много крупных инвесторов.
- Рост стоимости биткоина обвалился в апреле, когда его цена опустилась до $30 тысяч. В этом октябре начался новый рост.