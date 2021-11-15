Готель Трампа у Вашингтоні продали майже за $400 мільйонів. Розслідування Конгресу виявило його значні збитки

Заснована експрезидентом США Дональдом Трампом компанія Trump Organization продає готель Trump International у Вашингтоні за $375 мільйонів.

Про це пише ВВС.

Готель купляє інвестиційна компанія CGI Merchant Group з Маямі. За даними видання, готель із 263 номерами перейменують на Waldorf Astoria, ним керуватиме група Hilton.

Будівлі Trump International понад 120 років, вона розташована менш ніж за півтора кілометра від Білого дому. У 2012 році Trump Organization отримала дозвіл на реконструкцію історичної будівлі старого поштамту. У 2016 році, через кілька тижнів після того, як Трамп прийняв пропозицію Республіканської партії балотуватися у президенти, будівля відкрилася як готель.

Повідомляється, що за час перебування Трампа на посаді президента готель став популярним серед республіканців, які відвідують місто. Однак недавнє розслідування Конгресу показало, що Трамп «сильно перебільшив» прибуток готелю, заявивши, що вони становили $150 мільйонів за час його президентства. Комітет Конгресу зʼясував, що за пʼять років готель навпаки втратив понад $70 мільйонів.

У звіті також йдеться, що Трамп «приховав потенційні конфлікти інтересів», повʼязані з його володінням готелем та його роллю як кредитора і поручителя сторонніх позик. Документи показали, що готель отримав $3,7 мільйона у вигляді платежів від іноземних урядів. Trump Organization заперечує правопорушення і називає звіт «таким, що вводить в оману».