Трамп уперше за чверть століття не потрапив у список найбагатших американців від Forbes

Колишній президент США Дональд Трамп уперше за 25 років не потрапив до списку 400 найбагатших американців за версією Forbes.

За підрахунками журналу, Трампу не вистачило $400 мільйонів, щоб зайняти місце в рейтингу. На тлі пандемії коронавірусу його статки скоротилися на $600 мільйонів —до $2,5 мільярда. У рейтингу минулого року він був на 339-му місці.

З 1997 до 2016 року Трамп був у першій половині списку, але у звʼязку зі зниженнямм цін на нерухомість у великих містах США його позиції стали падати.

Перші десять місць в рейтингу Forbes-400 зараз займають Джефф Безос ($201 млрд), Ілон Маск ($190,5 млрд), Марк Цукерберг ($134,5 млрд), Білл Гейтс ($134 млрд), Ларрі Пейдж ($ 123 млрд), Сергій Брін ($118,5 млрд), Ларрі Еллісон ($117,3 млрд), Воррен Баффет ($102 млрд), Стів Баллмер ($96,5 млрд) і Майкл Блумберг ($70 млрд).