Колишня речниця Трампа написала книгу: той попереджав Путіна, що буде різким лише на камеру

Колишня прессекретар Білого дому Стефані Грішем написала книгу «Я відповім на ваші запитання: Що я бачила в Білому домі Трампа».

Книга вийде друком наступного тижня, однак газета The Washington Post отримала уривок і опублікувала його у вівторок, 28 вересня. Він стосується саміту G20 у японському місті Осака, який відбувся у 2019 році.

У книзі Грішем розповіла, що 45-й президент США Дональд Трамп сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що йому потрібно бути різким перед камерами.

«Добре, я збираюся поводитися з вами трохи жорсткіше, але на кілька хвилин», — цитує слова Трампа Грішем. Вона чула, як той говорив своєму російському колезі:«Але це для камер, і коли вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте».