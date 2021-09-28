Колишня речниця Трампа написала книгу: той попереджав Путіна, що буде різким лише на камеру

Колишня прессекретар Білого дому Стефані Грішем написала книгу «Я відповім на ваші запитання: Що я бачила в Білому домі Трампа».
Книга вийде друком наступного тижня, однак газета The Washington Post отримала уривок і опублікувала його у вівторок, 28 вересня. Він стосується саміту G20 у японському місті Осака, який відбувся у 2019 році.
У книзі Грішем розповіла, що 45-й президент США Дональд Трамп сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що йому потрібно бути різким перед камерами.
«Добре, я збираюся поводитися з вами трохи жорсткіше, але на кілька хвилин», — цитує слова Трампа Грішем. Вона чула, як той говорив своєму російському колезі:«Але це для камер, і коли вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте».
Крім цього, за словами Грішем, на цьому ж саміті Трамп пожартував з Путіним, що вони обидва повинні «позбутися» журналістів, які публікували «фейкові новини», заявивши: «У вас немає цієї проблеми в Росії». Путін сказав: «Так, так, у нас те ж саме». Пізніше Трамп посміхнувся, вказав на Путіна і сказав: «Не втручайтеся у вибори».
Також Грішем пише, що Путін міг навмисно взяти красиву жінку перекладачем на зустріч із Трампом, щоб відволікти його: «Коли почалася зустріч, [радник] Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, яка була привабливою брюнеткою з довгим волоссям, симпатичним обличчям і приголомшливою фігурою. [...] Потім вона сказала мені, що підозрює, що Путін вибрав таку жінку спеціально, аби відвернути увагу нашого президента».
На відео перекладачка сидить позаду міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова:
Грішем каже, що Дональд Трамп «був занадто поглинений своїм власним его і переконаннями про свою непереможність». Чинна речниця Трампа Ліз Харрінгтон назвала книгу «черговою жалюгідною спробою нажитися на силі президента та продати брехню про сімʼю Трампа».
Грішем була на посаді прессекретаря під час президентської кампанії Трампа з 2015 року. Потім вона перейшла на роботу в його адміністрацію і не провела жодного брифінгу.