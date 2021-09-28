Бывшая пресс-секретарь Трампа написала книгу: тот предупреждал Путина, что будет резким только на камеру

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм написала книгу «Я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа».

Книга выйдет на следующей неделе, однако газета The Washington Post получила отрывок и опубликовала его во вторник, 28 сентября. Он касается саммита G20 в японском городе Осака, который состоялся в 2019 году.

В книге Гришэм рассказала, что 45-й президент США Дональд Трамп сказал президенту России Владимиру Путину, что ему нужно быть резким перед камерами.

«Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче, но на несколько минут», — цитирует слова Трампа Гришэм. Она слышала, как тот говорил своему российскому коллеге: «Но это для камер, и после того как они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».