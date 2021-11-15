Отель Трампа в Вашингтоне продали почти за $400 миллионов. Расследование Конгресса выявило его огромные убытки

Основанная экс-президентом США Дональдом Трампом компания Trump Organization продает гостиницу Trump International в Вашингтоне за $375 миллионов.

Об этом пишет BBC.

Здание продают инвестиционной компании CGI Merchant Group из Майами. По данным издания, отель на 263 номера переименуют в Waldorf Astoria, им будет управлять группа Hilton.

Зданию отеля Trump International более 120 лет, оно находится менее чем в полутора километрах от Белого дома. В 2012 году Trump Organization получила разрешение на реконструкцию исторического здания старого почтамта. Спустя четыре года, всего через несколько недель после того, как Трамп принял предложение Республиканской партии баллотироваться в президенты, здание открылось как отель.

Сообщается, что за время пребывания Трампа на посту президента отель стал популярным среди республиканцев, посещающих город. Однако недавнее расследование Конгресса показало, что Трамп «сильно преувеличил» прибыль отеля, заявив, что она составила $150 миллионов за время президентства. Комитет Конгресса выяснил, что за пять лет отель потерял более $70 миллионов.

В отчете также говорится, что Трамп «скрыл потенциальные конфликты интересов», связанные с его владением отелем и его ролью в качестве кредитора и поручителя сторонних займов.

Документы показали, что отель получил $3,7 миллиона в виде платежей от иностранных правительств. Trump Organization отрицает правонарушения и называет отчет «вводящим в заблуждение».