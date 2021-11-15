В Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 10 802 нових випадки зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
До лікарень потрапили 2 798 хворих, від ускладнень хвороби померли 442 пацієнти. Одужали 11 219 осіб.
Протягом пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 228 441 особа. Ускладнення хвороби призвели до смерті 77 147 людей, побороти недугу вдалося 2 642 459 жителів країни.
Крім того, у неділю від коронавірусу вакцинували 97 373 людини. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані — 56 290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.
«91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», — зазначили у МОЗ.
- За добу 13 листопада, медики виявили 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 069 дітей та 135 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 403 пацієнти.
- Наразі в «червоній» зоні карантину — 17 областей (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська), а також Київ.