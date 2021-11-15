В Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу

Крім того, у неділю від коронавірусу вакцинували 97 373 людини. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані — 56 290 людей.

Протягом пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 228 441 особа. Ускладнення хвороби призвели до смерті 77 147 людей, побороти недугу вдалося 2 642 459 жителів країни.

До лікарень потрапили 2 798 хворих, від ускладнень хвороби померли 442 пацієнти. Одужали 11 219 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за минулу добу зафіксували 10 802 нових випадки зараження коронавірусом .

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

«91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», — зазначили у МОЗ.