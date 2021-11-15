В Украине выявили почти 11 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 802 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В больницы попали 2 798 больных, от осложнений болезни умерли 442 пациента. Выздоровели 11 219 человек.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболел 3 228 441 человек. Осложнения болезни привели к смерти 77 147 человек, побороть недуг удалось 2 642 459 жителям страны.

Кроме того, в воскресенье от коронавируса вакцинировали 97 373 человек. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы — 56 290 человек.