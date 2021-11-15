В Украине выявили почти 11 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 802 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В больницы попали 2 798 больных, от осложнений болезни умерли 442 пациента. Выздоровели 11 219 человек.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболел 3 228 441 человек. Осложнения болезни привели к смерти 77 147 человек, побороть недуг удалось 2 642 459 жителям страны.
Кроме того, в воскресенье от коронавируса вакцинировали 97 373 человек. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы — 56 290 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 12 228 644 человека, из них получили одну дозу — 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 722 235 человек. Всего сделано 20 950 877 прививок.
«91,1% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе — не были вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины», — отметили в Минздраве.
- За сутки 13 ноября медики выявили 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 1 069 детей и 135 медработников). От осложнений заболевания скончались 403 пациента.
- Сейчас в «красной» зоне карантина — 17 областей (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская), а также Киев.