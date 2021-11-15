Перший віцеспікер Ради Корнієнко висунув нардепа Олену Шуляк на посаду голови партії «Слуга народу»

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії «Слуга Народу», пропонуватиме кандидатуру нардепа Олени Шуляк на посаду очільниці партії.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив», – заявив Корнієнко.

Олена Шуляк є заступницею голови фракції «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.