Первый вице-спикер Рады Корниенко выдвинул нардепа Елену Шуляк на пост главы партии «Слуга народа»

Елена Шуляк является заместителем главы фракции «Слуги народа», заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

«Она опытный управленец и политик, которому уже удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив», — заявил Корниенко.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, является соучредителем Союза украинских предпринимателей, а также членом правления общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

В 2019 году избрана народным депутатом от «Слуги народа» и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.