Рада избрала первым вице-спикером главы «Слуги народа» Корниенко

Верховная Рада назначила первым заместителем главы парламента главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

За соответствующее решение проголосовали 256 нардепов.

Кроме Корниенко, от фракции «Европейская солидарность» прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федыну. В рейтинговом голосовании Корниенко набрал 248 голосов, Федына — 78.

Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не смогла избрать первого вице-спикера парламента вместо Руслана Стефанчука, который стал его главой. Рада закрыла пленарное заседание, так и не приняв решение о первом заместителе главы парламента.