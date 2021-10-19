Рада избрала первым вице-спикером главы «Слуги народа» Корниенко

Верховная Рада назначила первым заместителем главы парламента главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко.
За соответствующее решение проголосовали 256 нардепов.
Кроме Корниенко, от фракции «Европейская солидарность» прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федыну. В рейтинговом голосовании Корниенко набрал 248 голосов, Федына — 78.
Рада на заседании в пятницу, 8 октября, не смогла избрать первого вице-спикера парламента вместо Руслана Стефанчука, который стал его главой. Рада закрыла пленарное заседание, так и не приняв решение о первом заместителе главы парламента.
- В четверг, 7 октября, Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Перед этим 5 октября Рада отстранила Дмитрия Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на время рассмотрения вопроса о его отставке. Конфликт между «Слугой народа» и председателем Рады начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизацию до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.